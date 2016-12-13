Читательница: из-за сломанного автомата Cityparks мне придется платить штраф 25 евро

"Мне просто обидно и я не знаю, что делать" - так начала свой рассказ Марина. Из-за сломанного парковочного автомата женщина не смогла оплатить стоянку у детского Гайльэзерса, за что получила штраф - 25 евро.

В субботу, 3 декабря, Марина вместе с ребенком приехали в детский Гайльэзерс. DELFI Репортер уже писал о том, что парковка теперь там платная. Но оказалось, что кассовый аппарат сломан, поэтому платить за парковку нужно в аптеке. А теперь самое интересное - к врачу Марина приехала в 9.40, а аптека открывается только в 10.00.

Foto: DELFI Репортер

В тот день ребенку было назначено сразу несколько процедур, поэтому женщина решила не опаздывать и пошла по врачам. Освободилась она только к 12.00. Когда женщина вышла на улицу, ее ждал сюрприз - штраф 25 евро.

"Я позвонила по указанному на квитанции номеру, мне ответил автоответчик. Потом написала на www.eparking.lv претензию, но мне до сих пор ничего не ответили, - рассказывает Марина, добавляя, что срок оплаты штрафа, указанный в квитанции, вот-вот истечет. "Я просто читала в комментариях, что если не заплатишь вовремя, то там штрафные пени чуть ли не по 15 евро в день. А что делать, если на звонки и на письма никто не отвечает?

Честно говоря, просто обидно. Я не считаю себя виноватой. Эта ситуация возникла из-за того, что у компании плохо организована система оплаты. Оказывается, можно оплатить стоянку еще через мобильное приложение. Но во-первых, на автомате об этом не сказано ни слова (это я узнала в больнице в регистратуре уже потом), а во-вторых, у меня старый телефон, на который нельзя скачать это мобильное приложение. И я так думаю, что у многих пожилых людей — бабушек и дедушек - тоже не новые телефоны. И что делать в таком случае? Тоже платить штраф?"

Foto: DELFI Репортер

В компании Cityparks подчеркнули, что у парковки и больницы нет никаких юридических обязательств друг перед другом, так как стоянка находится на частной земле. А чтобы она могла полноценно функционировать, ее необходимо должным образом обслуживать.

"Беря во внимание то, что на данном участке затруднено ведение хозяйственной деятельности другого рода, а также то, что нужно платить земельный налог и покрывать хозяйственные издержки, было принято решение сделать парковку платной", - сообщил член правления Cityparks Марис Приедниекс.

Зато честно. Еще летом в компании рассказывали, что сделали парковку платной для удобства родителей. "Когда автостоянка была бесплатной, припарковать там машину было весьма проблематично, потому что места занимали местные жители, а также водители, которые приезжали не в больницу. Плата за автостоянку была введена с той целью, чтобы сделать услуги больницы более удобными и доступными для посетителей", - заявили тогда в компании. Впрочем, и в этом объяснении доля правды, наверное, есть.

Три варианта оплаты парковки

Есть три способа оплатить парковку у детского Гайльэзерса. Если водитель приехал, а аптека еще не открылась, то можно использовать мобильное приложение Mobilly. Если у пользователя нет смартфона, то оплату можно произвести, отправив SMS - чтобы начать, нужно отправить MSTART (номер машины) BG (тарифная зона) и чтобы закончить - SMS "STOP". Также можно произвести предоплату через www.eParking.lv, забронировав желаемое для вас время.

"Если ни один из вышеизложенных способов невозможен, просьба произвести оплату сразу после того, как открылась аптека, или попросить оплатить ваше место кого-то другого - например, мужа, брата, сестру или другого родственника, у которых есть смартфон или доступ к интернету", - предлагает Марис Приедниекс.

Звучит красиво, правильно и логично. Но, пожалуй, каждому родителю понятно, что если у ребенка назначено сразу несколько процедур, то бегать туда-сюда и караулить пока откроется аптека или дергать родственников, по меньшей мере, неудобно.

В компании подчеркивают, что если клиент не согласен со штрафом, то он может его оспорить. Претензия будет рассмотрена в течение 10 рабочих дней, клиент получит письменный ответ. "Женщина, о которой идет речь в статье, прислала претензию 3 декабря, то есть ее еще не успели рассмотреть. Десятидневный период заканчивается 16 декабря. Мы обязательно отправим ей ответ", - обещает представитель Cityparks.

Если штраф не оплачен вовремя, Cityparks передает его компаниям по выбиванию долгов. Если это произошло, то дополнительно к штрафу нарушителю придется оплатить расходы, связанные со взысканием долга.

"Парковка у детской больницы - это очень сенситивная и эмоциональная тема. Но хочу заметить, что на всех выездах и въездах есть информация о тарифах и способах оплаты стоянки. В сентябре на протяжении трех недель мы не наказывали, а предупреждали водителей о том, что они не оплатили парковку. Но так как более 80% клиентов так и не произвели оплату, мы вынуждены выписывать штрафы", - говорит Марис Приедниекс и добавляет:

"В этом конкретном случае, я считаю, что оплату все же можно было произвести и со старого телефона - отправив SMS или произведя предоплату на eParking.lv. Также можно было попросить кого-то другого заплатить дистанционно или найти время и заплатить за парковку после того, как откроется аптека".

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