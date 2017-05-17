На протяжении нескольких месяцев, по словам Алисы, ее бабушке названивают коллекторы. Причем бабушка никому ничего не должна – через пожилую женщину фирма по выбиванию долгов пытается найти истинного должника, который живет по соседству. DELFI Репортер разбирался, насколько законны такие методы работы.

"Так получилось, что в нашем доме только у нас в квартире подключен домашний телефон. Именно этим в последнее время начали пользоваться компании по выбиванию долгов. Когда они не могут дозвониться до очередного должника, они находят по справочнику домашний номер соседей и пытаются получить информацию у них, - рассказывает Алиса. – Нам так звонили три раза в течение нескольких месяцев. Так как в рабочее время дома находится только бабушка, то именно она имеет несчастье общаться с этими компаниями. Никакую информацию о соседях бабушка не рассказывала, все на что она соглашалась, это передать номер агента должнику. Однако, каждый раз разговаривая с очередным агентом, бабушка испытывает огромный стресс, так как живет в этом доме уже много лет и очень хорошо знает всех соседей".

После третьего такого звонка Алиса лично перезвонила агенту и попросила больше не тревожить их семью, объяснив, что у них нет желания общаться с коллекторами и помогать им. Менеджер заверила, что внесла эту информацию в базу данных и семью больше не побеспокоят. Два месяца была тишина. А на прошлой неделе, по словам девушки, снова раздался звонок.

"Только на сей раз менеджер решила схитрить и сообщила бабушке, что она якобы нашла документы на имя персоны, которая проживает в нашем доме и хочет их вернуть. Бабушка спросила напрямую, из какой компании звонят, но девушка заверила, что является частной персоной, ее зовут Маргарита и попросила передать свой номер нашей соседке", - рассказывает читательница.

Алиса знала, кто на самом деле задолжал и кого разыскивают коллекторы, поэтому она тоже решила пойти на хитрость, чтобы вычислить, из какой компании их беспокоят.

"Я прикинулась тем самым должником. Позвонила на оставленный менеджером номер, сказала, что его мне дали соседи и еще передали, что были найдены мои документы. Девушка попросила назвать мои имя и фамилию (я назвала имя и фамилию должника) и сказала, что перезвонит. Минут через 40 я уже получаю звонок от представителя компании Melnā lapa Регины, которая сообщает, что звонит в связи с моими кредитами, - рассказывает читательница. - Я сразу же сообщила правду, что не являюсь должником, и цель моего звонка - получить комментарии, на каком основании они обманывают людей и на каком основании представитель компании сообщает, что он частное лицо. Конечно, ничего вразумительного менеджер ответить не смогла, поэтому я попросила, чтобы со мной связался их руководитель. Как и следовало ожидать, никто со мной не связался. А на днях я узнала, что по поводу конкретного должника агенты названивают уже в соседний дом.

Именно по той причине, что ответ от руководства Melnā lapa я не получила, я хотела бы получить советы читателей и редакции. Насколько законны данные действия сотрудников, и есть ли закон, который регулирует работу компаний по выбиванию долгов? Имеют ли они права обманывать людей, ведь по-хорошему эту ситуацию можно смело сравнить с обманами, когда звонят пожилым людям и выманивают деньги за то, что их родственники якобы попали в аварию. Ситуации конечно же совершенно разные, но ведь в обоих случаях люди предоставляют ложную информацию с целью получения прибыли. Разница лишь в том, что компании по выбиванию долгов работают официально!"

"Сегодня поможете Вы, а завтра помогут Вам!"

В ООО Melnā lapa утверждают, что звонили по указанному номеру всего один раз – 11 мая, так как было необходимо связаться с должницей, проживающей в соседней квартире.

"Однако, хотим подчеркнуть, что нашей целью не является получить информацию от соседей (таких вопросов в беседе нет). Единственная цель это оставить наш номер телефона для того, чтобы должник, который по каким-то причинам своевременно не получивший информацию, имел возможность связаться с нами. К сожалению, многие должники не получают информации о своих обязательствах вовремя, что в будущем плохо сказывается на их кредитной истории. Данные действия не являются противозаконными, так как наша компания работает в полном соответствии с латвийским законодательством в том числе основываясь на закон о Внесудебном взыскании долга", - говорится в официальном комментарии ООО Melnā lapa.

В компании выразили сожаление относительно доставленных неудобств конкретной читательнице, но тут же отметили: "Однако мы не могли знать, что такие звонки поступают регулярно от других учреждений".

Пользуясь случаем, коллектор решил обратиться ко всем людям, имеющим долги: "Не надо бояться самим связываться с компаниями, которые работают с их задолженностями, так как своевременное реагирование помогает наилучшим образом решить проблему. Нашей целью является помощь дебиторам, и вовремя связавшись, имеется возможность договориться о лояльном графике, оплатить задолженность без штрафных санкций и в некоторых случаях даже уменьшить сумму долга.

Компания Melnā lapa считает, что должники - это люди, попавшие в тяжелую жизненную ситуацию, и прикладывает максимум усилий, для того чтобы человек получил информацию вовремя, и не столкнулся с тяжелыми последствиями в виде суда, принудительного взыскания и испорченной кредитной истории. Просим людей быть отзывчивыми и понимающими, ведь сегодня поможете Вы, а завтра помогут Вам!"

Коллекторы используют карточки предоплаты

Работу коллекторов регулирует Закон о внесудебном взыскании долга. Права коллекторов повлиять на должника очень ограничены, реально они могут только информировать:

прислать письмо с предупреждением (причем гонорар фирмы за эту работу теперь не может превышать 17 евро – по этой причине количество писем от коллекторов уменьшилось, зато возросло количество звонков)

звонить должнику, причем в строго установленное время (запрещено звонить по воскресеньям и праздничным дням, а также в период с 21:00 до 8:00 и с 21:00 до 23:00 без предварительного согласования).