"В последние годы в Латвии произошел просто шокирующий рост цен на продукты питания. Молочные продукты уже просто не по карману: если раньше пачку масла можно было купить менее чем за евро, то теперь цена под 1,50 и выше. Творог вообще уже давно не покупаю — мало того, что кислятина, неизвестно из чего намешанная, так еще и цены запредельные. Но больше всего возмущают цены на фрукты и овощи. На днях была на Центральном рынке — как на обычном, так и на вечернем. Создалось впечатление, что на дворе не июль, а январь и я нахожусь где-то на Крайнем Севере!" - пишет Анна.

"Где это видано, чтобы летом огурцы стоили по 1,20 — 1,50 евро, кабачки и цветная капуста — дороже 1 евро, вишня была по 3 евро, картошка — по 0,70 евроцентов. Страшная невкусная клубника по 4-5 евро. Крошечный стаканчик земляники продают за 2 евро, черники — аналогично. Такое впечатление, что все эти фрукты-овощи, причем далеко не первосортные, взрощены в золотых теплицах, - рассказывает читательница.

При этом цены и ассортимент на базаре у всех на одном уровне. Создается впечатление, что, мягко говоря, здоровой конкуренцией там и не пахнет. Не считая такой "мелочи", как обвес как минимум на 300 граммов.

Понятно, что народ из этой страны уезжает, а торгаши не хотят, чтобы у них снижались прибыли вот и взвинчивают цены. Но ведь центральный рынок — это муниципальная структура. Неужели нельзя хотя бы на базаре создать здоровую конкуренцию, коли уж мы претендуем на звание "Европейской столицы"? Сейчас вроде бы не 90-й год и даже не 2007-ой— пора бы уже сделать Центральный рынок цивилизованным, а не "мини-черкизоном".

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