В редакцию DELFI Репортера c просьбой помочь разобраться, обратилась жительница Тейки. По словам женщины, у них во дворе сложилась абсурдная ситуация: полиция штрафует за знак, который устанавливала уже не существующая кантора.

В воскресенье вечером к Оксане приехали гости. "Оставили свой автомобиль на стоянке во дворе нашего многоквартирного дома на Бривибас гатве (они так делали и раньше) и поднялись наверх. Вечером уезжая, они обнаружили на лобовом стекле "горчичник" с требованием уплатить 40 евро за нарушение правил стоянки", - рассказывает читательница.

Проблема собственно в следующем: пять лет назад жители дома обратились в SIA Juglas Nami с просьбой установить на въезде во двор знак, запрещающий стоянку автомобилей без специального разрешения. Этот знак был установлен и надпись на нем гласила, что оставлять свой автомобиль на придомовой площадке могут только те, у кого есть разрешение, выданное SIA Juglas Nami.

После реорганизации SIA Juglas Nami, как юридическое лицо, перестало существовать. Взамен него было образовано SIA Rīgas namu pārvaldnieks iecirknis "Jugla". Новые разрешения для жителей дома выдавались уже новой организацией. Но установленный ранее знак не заменили, что, по мнению читательницы, повлекло за собой конкретные противоречия.

"Получается требования знака, установленного организацией, которая уже несколько лет как не существует в природе, могут не выполняться автоводителями на вполне законных основаниях: нет организации - нет от нее и никаких требований, которые необходимо соблюдать! Поэтому оставив автомобиль во дворе, его владелец (даже не имеющий нового пропуска) правил стоянки не нарушал. Тем более что он приехал в гости к жильцам этого дома, - говорит Оксана. - Хотелось бы услышать комментарий по этому вопросу от соответствующих должностных лиц о законности штрафных санкций в конкретной ситуации".

В Рижской муниципальной полиции пояснили, что данный дорожный знак означает, что на конкретной территории водителям запрещено парковать свои автомашины, за исключением тех, у кого есть специальное разрешение. "Что касается конкретного случая, то в полицию обратился некий житель, который указал на конкретную машину, у которой нет соответствующего разрешения. Когда стражи порядка прибыли по указанному адресу, информация подтвердилась, поэтому был выписан штраф, - поясняет представитель Рижской муниципальной полиции Томс Садовскис.

Главная задача РМП - следить за общественным порядком, поэтому законно ли припаркованы во дворах машины, полицейские проверяют только после того, как поступил сигнал от жителей.

"По своей личной инициативе сотрудники РМП никогда не ездят по дворам, чтобы проверить имеются ли на лобовом стекле разрешение на парковку и являются ли они годными".

"В городе очень много разных обслуживающих компаний и полиция не всегда может знать, у кого какое разрешение. В таких случаях полицейские вместе с заявителем изучают оригинальное разрешение, чтобы установить правонарушение", - рассказывает Томс Садовскис.

В понедельник, 23 января, сотрудники РМП связались с Rīgas namu pārvaldnieks, который подтвердил - знак действительно остался старый. Впрочем, этот факт никак не влияет на его юридическую силу ( то есть если знак есть, значит, он действующий).

В компании Rīgas namu pārvaldnieks пообещали, что в ближайшее время состоится собрание жильцов, на котором будет решаться вопрос, что делать со знаком – менять или демонтировать.

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