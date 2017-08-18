Читательница о детской площадке в Межциемсе: Сидим, как на помойке! (+ фото и видео)

В редакцию DELFI Репортера обратилась возмущенная жительница Межциемса. По словам женщины, недавно в их районе построили новую детскую площадку. Правда, находиться на ней очень неприятно.

"В прошлую пятницу гуляли с детьми на новой детской площадке в Межциемсе (Межциема 23-к1). Присели на лавочку покормить дочку, в нос ударил вонючий запах от ближайшего мусорника. Картина, конечно же, не очень приятная, ощущение, как будто сидишь на помойке. А это же все-таки детская площадка", - делится впечатлениями от прогулки Ирина.

По словам женщины, детская площадка в Межциемсе небольшая и за один день такое количество мусора на ней скопиться просто не могло. Причем в 30 метрах от одного стоял второй, точно такой же переполненный и вонючий мусорник. "Стыдно за тех людей, которые все это устроили и за тех, кто так халатно относится к своим обязанностям", - говорит читательница.

Foto: DELFI Репортер

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