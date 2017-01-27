"Уважаемые родители Пурвциемской средней школы, будьте внимательны! Парковка возле школы на улице Илукстес 101 k-1 стала платной – штраф 40 евро", - предупреждает Анна. Именно во столько ей обошелся школьный концерт ребенка.

"Бдительные жильцы этого района вызывают муниципальную полицию в целях проучить родителей, которые приехали на детский концерт или собрание и в темное время суток не заметили новый запрещающий знак парковки, ведь много лет именно в этом месте можно было смело ставить машину, - пишет Анна.

Я вот думаю про таких звонящих людей-стукачей. Ну заметил ты, что кто-то без пропуска поставил машину, почему не написать записку на лобовое стекло о предупреждении, типа, "обращаем Ваше внимание, что...." и т.д."

"Почему они "радуются" тому, что у кого-то будет штраф? Может, будем добрее друг к другу?!"

На предприятии Latvijas Valsts ceļi подтвердили, что знаки по указанному адресу установлены по инициативе жильцов.

"13 декабря 2016 года в Управлении организации сообщения ГАО Latvijas Valsts ceļi была согласована установка знаков Nr. 523 "Зона запрета парковки" и Nr. 849 "другая информация" (только с разрешением от ООО Rīgas namu pārvaldnieks) у дома по адресу улица Илукстес 101/1. Инициаторами установки знаков выступили владельцы квартир жилого дома", - сообщила представитель LVC Анна Кононова.

Дорожные знаки были установлены 19 декабря 2016 года.

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