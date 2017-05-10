Читательница: "Рижская дума незаконно построила забор, и теперь я не могу попасть к себе домой"

В редакцию DELFI Репортера обратилась рижанка Виктория, которая столкнулась с абсурдной ситуацией. В прошлом году она вместе с мужем купила частный дом в Пурвциемсе. В один прекрасный день супруги не смогли заехать к себе на территорию - перед их забором построили еще один. В Рижской стройуправе сообщили, что ничего о нем не знают и признали постройку самовольной. Пикантности истории добавляет тот факт, что забор - школьный и разрешение на строительство должна была получать Рижская дума.

"В августе прошлого года наша семья приобрела участок с домом в Пурвциемсе. Пока шел ремонт и оформление документов для Земельной книги, мы с супругом жили в другом месте, - рассказывает Виктория. - Однажды я решила проехать мимо нового дома, чтобы посмотреть, все ли в порядке. И тут выясняется, что вдоль нашего участка появился еще один забор, тем самым перегородив въезд на нашу территорию. Попасть на участок мы теперь можем только через калитку, что особенно неудобно сейчас, когда нам нужно делать ремонт, вывозить строительный мусор, завозить мебель и производить прочие ремонтные работы. Естественно, ситуация нас не устраивает".

По словам женщины, забор построен вдоль участка на улице Ницгалес 22, на котором находится Рижская 85-я средняя школа. Поэтому как только были готовы документы на дом, супруги обратились к администрации школы за разъяснениями. Там заявили, что они арендуют землю, поэтому все вопросы к Департаменту недвижимости Рижской думы. В свою очередь, в полиции посоветовали обратиться с заявлением к Рижскую стройуправу, что и было сделано.

И вот тут начинается самое интересное - оказалось, что никакого разрешения на строительство школьного забора выдано не было. Он вообще как бы не существует. "В октябре в Стройуправе нам ответили, что инспектор лично побывал на месте. Выяснилось, что строительство забора произошло без соответствующей документации и согласований, и, по сути, является незаконным. Ответственные организации проинформированы и должны этот вопрос с нами урегулировать", - рассказывает Виктория.

Однако с момента получения заключения из Стройуправы прошло уже полгода, а воз и ныне там. "Когда в феврале я позвонила в Строительную управу, чтобы поинтересоваться, как продвигаются дела с забором, мне ответили, что такие вопросы так быстро не решаются. В итоге до сих пор с нами никто не связался и не уведомили о возможных вариантах решения этого вопроса. Именно поэтому мы пытаемся публично достучаться до ответственных лиц. Хотим понять, как такое возможно в принципе?" - недоумевает читательница.

Foto: DELFI Репортер

В Рижской городской стройуправе DELFI Репортеру подтвердили - забор построен самовольно. "Согласно установленной в Законе об административном процессе процедуре, мы попросили законных владельцев недвижимого имущества предоставить информацию о дальнейших действиях. На что был получен ответ, что на данный момент готовится вся необходимая документация для согласования строительства забора в Стройуправе", - сообщила представитель Рижской городской стройуправы Илзе Жука.

При этом в Стройуправе указывают на то, что данный административный процесс включает в себя много этапов: обследование объекта, подготовка заключения, получение объяснений от участников строительного процесса, а также другой важной информации, принятие окончательного решения и наконец контроль за исполнением административного акта. Ну то есть процесс не будет быстрым.

Foto: Rīgas pilsētas būvvalde

Теперь о том, как Виктории собственно попасть в свой дом. В Стройуправе сообщили, что согласно данным Земельной книги, законные владельцы недвижимого имущества, расположенного по адресу Варжу 1, не построили для себя дорожный сервитут, который шел бы через земельный участок на улице Ницгалес 22 и обеспечивал бы им попадание на свою территорию (отмечено красным). К тому же на территорию можно попасть с улицы Варжу (зеленая стрелка), так как имущество граничит с красными линиями улицы.

В свою очередь, в Департаменте имущества Рижской думы сообщили, что в строительстве дорожного сервитута через школьную территорию вообще нет надобности. "Забор образовательного учреждения размещен на границе земельного участка, который самоуправление арендует у частного лица. Эта территория не предусмотрена для общественного пользования, а служит для нужд школы. Имущество заявительницы с двух сторон соприкасается с муниципальной улицей. Для подъезда к имуществу заявительницы нет дорожного сервитута через территорию, которую самоуправление арендует для нужд школы, однако по вышеназванным причинам, он не нужен. Заявительнице необходимо построить законную подъездную дорогу, которая будет идти от общей улицы", - говорит руководитель по общественным отношениям Департамента имущества Рижской думы Байба Гайлите.

Так что мораль истории такова: покупая дом, следует тщательно проанализировать все имущественные аспекты, чтобы в один прекрасный день не пришлось, как нашей героине, стоять у нового забора.

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