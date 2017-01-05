Читательница: RNP выбрал подходящее время для смены окон в многоквартирном доме

"Rīgas namu pārvaldnieks выбрал самое подходящее время для смены окон в многоквартирном доме", - иронизирует читательница. В обслуживающей компании пояснили свои действия.

"Технологии и используемые материалы позволяют проводить работы зимой. Стоит указать, что до 2 января температура воздуха на улице была выше отметки "ноль", - говорит представитель Rīgas namu pārvaldnieks Санта Валюма. - Важно отметить, что если погодные условия несоответствующие, то работы не проводятся. Если на улице сильный минус или сильные осадки (например, метель), то, конечно, монтаж окон не проводится. В свою очередь, внутренние работы можно проводить в любую погоду".

На объявлении в подъезде указано, что работы были начаты еще 16 декабря и должны быть закончены 23 января.

В четверг, 5 января DELFI Репортеру сообщили, что замена окон завершена, сейчас проводятся внутренние работы.

Foto: DELFI Репортер

Foto: DELFI Репортер

Foto: DELFI Репортер

Foto: DELFI Репортер

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