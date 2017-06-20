Вот такое сообщение за "дворниками" своей машины на днях обнаружила Ольга. Женщина признается, что впервые видит такой документ. Кто-то из знакомых и вовсе высказал предположение, что это чья-то шутка: мол, соседи решили попугать. Но как выяснил DELFI Репортер, документ этот вполне себе законный, оставила его полиция и вот почему.

В среду утром, 14 июня, Ольга припарковалась рядом со Спортивной академией на улице Лизума. Когда вернулась, то обнаружила за "дворниками" своей машины вот этот документ. "В принципе, практически все машины, стоявшие на этой улице, получили такие записки. Это так теперь штрафы выписывают?", - интересуется женщина.

В Рижской муниципальной полиции пояснили, что в редких случаях, когда ситуация спорная, сотрудники РМП начинают административное делопроизводство без использования решения-протокола (или "горчичников", как их называют в народе). Информация о том, что начато административное делопроизводство отсылается по почте. Однако, чтобы водитель как можно быстрее узнал об этом, полиция оставляет соответствующее сообщение за "дворниками".

"То, что начато административное делопроизводство означает, что перед принятием окончательного решения, у водителя есть возможность объяснить полиции, почему он совершил нарушение. Таким образом, дело может закончиться устным замечанием. Этот механизм занимает время, однако, эффективен в тех случаях, когда суть нарушения неоднозначна", - поясняет представитель РМП Томс Садовскис.

В свою очередь, если водитель сомневается, действительно ли соответствующее сообщение оставили полицейские, всегда можно связаться с РМП по телефону 110 и выяснить это.

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