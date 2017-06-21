"В интернете это могут сделать клиенты только трех банков. Остальным предлагают с документами, подтверждающими личность и право собственности, идти в пункты обслуживания RNP. Если мои документы будут доступны работникам этих пунктов, то это защитит мои данные? Да и вообще, это просто неудобно. Может надо решить вопрос между RNP и остальными банками? В чем провинились клиенты других банков?" - недоумевает читательница.

В компании Rīgas namu pārvaldnieks DELFI Репортеру сообщили, что на бесплатном портале самообслуживания можно авторизоваться не только с помощью интернет-банка, но и с помощью электронной подписи (eID). Ну а тем, кто не является клиентом вышеупомянутых банков и у кого нет электронной подписи, придется подождать.

"На данный момент в сотрудничестве с банками Swedbank, Nordea и DNB налажено сотрудничество, предполагающее, что их клиенты могут авторизоваться на портале самообслуживания, используя функции интернет-банка. Однако сейчас мы активно работаем над тем, чтобы данная возможность была и у клиентов других банков. В то же время нужно учитывать также требования и запросы самих банков, поэтому этот процесс может занять время", - рассказала представитель RNP Санта Валюма.

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