Читательница: "Уникальное для Европы явление - "внутрилатвийский роуминг"

DELFI уже сообщал о том, что с 15 июня 2017 года внутри Евросоюза будет отменена плата за роуминг и законодательно закреплено равенство права доступа к интернету. "Однако, европарламентарии не подумали (и наверняка, даже не могли себе представить) о существовании в Латвии такого уникального явления, как "роуминг" внутри страны", - пишет Татьяна.

"В январе Европарламент принял новые правила роуминга в Европе, и начиная с 15 июня, по сути, запретил взимать плату за роуминг в странах Европейской экономической зоны. Принимая это во внимание, а также идя навстречу своим клиентам (иными словами, "по многочисленным просьбам трудящихся"), латвийские операторы мобильной связи "расширили" предлагаемый спектр услуг, при этом "немного" повысив за них плату, - пишет читательница.

Однако, европарламентарии не подумали (наверняка, даже не могли себе представить) о существовании в Латвии такого уникального явления, как "роуминг" внутри страны - речь идёт о звонках на номера телефонов, не входящие в "большую четверку" латвийских операторов с номеров Bite. Они как и прежде, тарифицируются отдельно и иногда по весьма немаленькому тарифу. Какое-то время обратно, на Делфи-репортере была статья, о том, что звонок в регистратуру детской больницы стоил звонившему несколько евро".

"Так вот сейчас складывается ситуация, когда с первого июня абоненту Bite дешевле дозвониться и записать своего ребенка на консультацию в детскую больницу Лиссабона, чем на Виенибас гатве в Риге".

Однако последней каплей стало сообщение от компании Bite, клиенткой которой является Татьяна. Женщина подумывает о том, чтобы перейти в Tele2. На домашней странице мобильного оператора она нашла номер телефона для всех, кто хочет перейти от своего мобильного оператора к Tele2. За этот звонок Bite потребовал 0,26 EUR в минуту.

"Номер телефона, который указан на снимке экрана, сопровождающем статью, принадлежит Tele2 (информация с сайта numuri.lv) и используется ими для связи с людьми, которые на сайте Tele2 изъявили желание перейти к этому оператору. Стоимость звонка на него даже в разы выше, чем звонки на номера остальных маленьких латвийских операторов и идет вразрез с утверждениями Bite о том, что "звонки и sms на сети Bite, LMT, Tele2 и Lattelecom в Латвии и Европе включены в тарифный план.

В завершение, хотела бы ответить Bite на их sms о том, что я передумала звонить в Tele2 (чтобы обсудить перевод номеров моей семьи к ним). Я не передумала, я просто воспользуюсь телефоном коллег, у которых номер подключен к другому оператору", - пишет Татьяна.

Foto: DELFI Репортер

В компании Bite сообщили, что произошла техническая ошибка и обещали все исправить. "Спасибо за ваше письмо, благодаря обращению клиента обнаружилась неточность в системе учета (это внутренняя система, которая в реальном времени ведет подсчеты тарификации звонков и потом включает эти суммы в счет). На данный момент технический отдел устраняет ошибку и в ближайшее время неполадка будет устранена. Просим клиента связаться с нашей службой поддержки, мы проведем проверку и перерасчет", - сообщила представитель Bite Анете Лукстиня.

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