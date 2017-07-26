"Прошел год с тех пор, как купила квартиру, однако в почтовый ящик несколько раз в неделю кладут корреспонденцию и рекламные послания, адресованные предыдущему владельцу, поскольку он не сменил свой адрес. Почта на просьбу заблокировать письма другим людям ответила, что не может это сделать", — пишет Ариса.

"Они это серьезно? Мне что, всю жизнь придется получать письма другому человеку?", — возмущается читательница.

Представитель "Latvijas Pasts" Винета Даниелсоне пояснила "DELFI Репортеру", что обязанность предприятия — доставлять оплаченную и нужным образом оформленную корреспонденцию на адрес, указанный отправителем. Отказаться от получения почты может только получатель, а пока он это не сделал, "Latvijas Pasts" будет продолжать доставлять почту на указанный адрес.

По ее словам, у почты нет ни обязанности, ни возможности проверять соответствие указанного адреса с реальным адресом получателя. О смене адреса надо сообщать тому лицу, которое отправляет послания.

На вопрос, что же все же делать в такой ситуации, чтобы хотя бы со временем уменьшить поток чужих писем, представитель "Latvijas Pasts" рекомендовала относить полученные послания на чужое имя обратно на почту. В этом случае работники "Latvijas Pasts" отправляют письмо назад отправителю с уведомлением о том, что получатель по указанному адресу не проживает. Если отправитель отправляет письма этому человеку регулярно, получив "отказ" он может вычеркнуть его из своих списков.

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