Читательница DELFI Aculiecinieks Иоланта 19 декабря заметила видеокамеру над примерочными кабинками в магазине Maxima на улице Слокас. Государственная инспекция данных считает видеосъемку в кабинках недопустимой, тогда как представители магазина утверждают, что охранники видят только силуэты.

Иоланта сообщила DELFI Aculiecinieks, что взяла несколько вещей для примерки, зашла в кабинку, подняла голову и заметила над кабинкой видеокамеру. "Конечно, кто-то может видеть, что я снимаю или надеваю в кабинке. Камера установлена очень ненавязчиво", - отметила она.

Сотрудники магазина в центре информации заявили Иоланте, что камеры расположены над кабинками, причем у кабинок прозрачная крыша. Это позволяет охранникам видеть только силуэты покупателей, примеряющих одежду. "Я бы не хотела, чтобы кто-то смотрел, как я меряю бюстгальтер или штаны. Не могу быть уверена, что охранники видят только силуэт - записи мне никто не показывал", - сообщила Иоланта DELFI Aculiecinieks.

Представитель SIA Maxima Latvija Зане Удрасе заявила DELFI, что во всех магазинах сети над примерочными кабинками расположены видеокамеры. Об этом же сообщают наклейки на кабинках. Охранники могут видеть только силуэты людей. отметила она. По словам Удрасе, до сих пор никаких жалоб на видеокамеры от клиентов магазина не поступало. "Мы приносим извинения, если у конкретного клиента видеонаблюдение вызвало неудобства, но это делается для безопасности клиентов", - сказала Удрасе.

В сети магазинов Rimi Latvija видеосъемка клиентов в кабинках не ведется. "Такие действия неэтичны и нарушают право человека на частную жизнь", - заявила представитель компании Инга Бите.

Государственная инспекция данных также отмечает, что видеосъемка в местах, где физические лица рассчитывают на повышенный уровень приватности, недопустима.