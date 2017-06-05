"Так заботятся о жителях Риги. На неуместные, бесполезные скамейки денег хватает, а на ремонт тротуара - нет", - пишет порталу Delfi читатель Гунар.

По словам Гунара, подобные скамейки появились во многих спальных районах столицы.

Представитель Рижской думы Угис Видаускис пояснил, что "никому не мешающие" скамейки установил Rīgas namu pārvaldnieks, а ремонтом внутриквартальных дворов занимаются районные исполнительные дирекции. "Самоуправление постепенно ремонтирует дворы во всем городе, дойдет очередь и до тротуаров", - сказал он.

Присылайте репортажи и выигрывайте подарочную карту на сумму 30 евро! Правила - тут. Присылайте фото и видео на reporter@delfi.lv или отправляйте через форму для незарегистрированных авторов!