По словам Гунара, подобные скамейки появились во многих спальных районах столицы.
Представитель Рижской думы Угис Видаускис пояснил, что "никому не мешающие" скамейки установил Rīgas namu pārvaldnieks, а ремонтом внутриквартальных дворов занимаются районные исполнительные дирекции. "Самоуправление постепенно ремонтирует дворы во всем городе, дойдет очередь и до тротуаров", - сказал он.
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