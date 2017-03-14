В минувшее воскресенье читательница DELFI Репортера приехала на шоппинг в торговый центр Galleria Riga. Оставила Илана свою машину на платной парковке EuroPark и довольная отправилась за покупками. Когда пришел момент расплачиваться за стоянку, женщина впала в ступор.

На талончике, который любезно выбил парковочный аппарат, черным по белому было написано: в воскресенье первый час бесплатно, а за период с 8.00 до 24.00 - не более трех евро. При этом на табло автомата высвечивалась сумма к оплате - 3,90 евро. "Что-то не сходится", - с сарказмом отметила про себя женщина, обозвав систему "новым наЛОХообложением" .

Впрочем, все оказалось очень просто, скучно и без какой-либо интриги. С 1 марта EuroPark изменил правила парковки в торговом центре Galleria Riga, а новые талончики производитель еще не прислал. Завод находится за пределами Латвии.

"В связи с изменениями в системе тарифов, были заказаны новые билеты для кассовых аппаратов, так как на прежних размещена реклама о прежнем тарифе. К сожалению, мы еще не получили от производителя новые билеты. Поэтому на нашей домашней странице, там, где указана информация о тарифе в торговом центре Galleria Riga, имеется ссылка - "Информируем, что на въездных билетах указана реклама с тарифом, который был в силе до 28.02.2017. Приносим свои извинения за доставленные неудобства", - разъясняет ситуацию руководитель отдела маркетинга и продаж SIA EuroPark Latvia Бригита Страздиня.

С 1 марта 2017 года на парковке в торговом центре Galleria Riga действуют следующие изменения:

снижена стоимость одного часа с 3 евро до 2,60 евро

снижена минимальная плата

появилась возможность припарковать автомобиль бесплатно на один час как в субботу, так и в воскресенье (раньше можно было только в воскресенье)

в воскресенье, оставляя автомобиль на стоянке на целый день, плата составляет 3,90 евро вместо 3 евро.

Информация об изменениях тарифа доступна при въезде на парковку, у терминала при въезде, на кассовых аппаратах, на домашних страницах EuroPark и Galleria Riga.

Отметим, что в феврале в силу вступили изменения на парковках на улице Антонияс 21 и Сколас 35. "Например, что касается улицы Сколас, то рядом находится театр Дайлес. Днем стоянка пустовала, зато вечером была полностью забита. Именно поэтому было принято решение снизить плату за весь день с 8 евро до 6, 50 евро", - поясняет Бригита Страздиня.

Более подробную информацию об изменениях правил парковки Europark по разным адресам, можно найти на домашней странице компании в разделе "Jaunumi".

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