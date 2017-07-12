1 октября министр образования Карлис Шадурский обещал выйти к 119 самоуправлениям с планом по оптимизации и реорганизации полпустых школ. Однако, некоторые муниципалитеты решили не дожидаться осени и уже приступили к активным действиям. Так, например, в Елгаве в эти дни кипят нешуточные страсти. По словам родителей, руководство думы втихаря решило перенести в обычную среднюю школу "вечерку" и тем самым решить проблему нехватки учащихся в обеих школах. Родители в шоке от инициативы властей, так как боятся за безопасность своих детей.

В понедельник, 10 июля, в актовом зале Елгавской средней школы яблоку было негде упасть. На встречу с руководством города пришло около 200 человек. Родители выступали категорически против предложения властей объединить под одной крышей обычную среднюю школу и "вечерку".

В думе свое предложение аргументировали тем, что в обеих школах наблюдается нехватка учеников. В прошлом учебном году в Елгавской вечерней школе, которая рассчитана на 700 человек, образование получал всего 221 ученик. В свою очередь, в 6-й средней школе, которую в свое время строили с расчетом на то, что там будут учиться 1200 детей, сегодня учится всего 587 ребенка. Из 42 кабинетов используются только 24.

По задумке властей объединение в одном здании двух школ поможет более эффективно использовать имеющиеся помещения, повысить качество образования и избежать закрытия русской средней школы. "Мы должны решить, хотим ли мы сохранить 6-ю среднюю школу, так как без проведения реформ в обозримом будущем школа может потерять статус "средней" из-за недостаточного количества учеников", - рассказал порталу DELFI мэр Елгавы Андрис Равиньш.

Однако предложение чиновников вызвало шквал критики со стороны родителей.

"Я боюсь за свою первоклашку" и "нас там не ждут"

У Марины трое детей. Младшая дочь в этом году пойдет в первый класс. Узнав об инициативе думы, женщина не на шутку встревожилась. "Я элементарно боюсь за безопасность своей дочери. Как я могу спокойно отправлять маленькую девочку в школу, зная, что там будут находиться в том числе совершеннолетние и те, кто имеет за плечами судимости, - рассказывает Марина. - Многие думают, что в вечерней школе учатся только по вечерам. Но это не так! Занятия в средней вечерней школе проводятся по пятницам после обеда и по субботам, но ведь есть еще и основная вечерняя школа, где уроки идут днем, как в обычной школе. То есть дети будут постоянно пересекаться".

От идеи самоуправления не в восторге и ученики Вечерней школы. Один из главных аргументов "против" - школу переносят на другой конец города. По некоторым оценкам, посещаемость школы уже сейчас составляет только 60%, а после перевода школы она может упасть еще больше.

Также ученики "вечерки" прекрасно понимают, что в "обычных" школах их воспринимают как "особый контингент". "В нашей школе есть дети, которые вытеснены из стандартных жизненных условий, из обычных школ. Да, многие остаются на второй год. И как ученики будут чувствовать себя, если их сейчас заставят идти в школу, где их воспринимают как чужих, неправильных и нежелательных?!" - спрашивает одна из учениц Вечерней школы.

О переносе "вечерки" родители узнали из газет

Интересно, что о переносе "вечерки" стало известно лишь в конце июня, то есть сразу после муниципальных выборов, победу на которых в очередной раз одержал представитель партии "Союза зеленых и крестьян" Андрис Равиньш. Жители узнали об объединении школ из официального городского издания Jelgavas vēstnesis.

При этом родители обратили внимание еще на один интересный факт – окончательное решение об объединении не принято, а на первом этаже 6-й средней школы уже вовсю идут ремонтные работы. "Есть ли какое-то решение или распоряжение, с которым можно ознакомиться?" - поинтересовались родители. "Решения пока нет. Решение готовится", - отметил Равиньш. "Как вы можете работать без решения?" - не унимались родители. "Решение будет!" - настаивал мэр.

Волновало родителей и то, разработала ли дума план интеграции детей. Четкого ответа не последовало. При этом руководитель Елгавского Управления образования Гунта Аузе отметила, что такой план, безусловно, необходим. Например, дети из обычной школы и "вечерки" могли бы вместе играть в футбол или ходить в бассейн. Предложение чиновницы вызвало недовольный гул в зале и категорическое "мы против!"

"Кто будет отвечать, если с моим ребенком что-то случится в школе?" - еще один вопрос, который волновал всех родителей. Сначала мэр философски заметил, что все что угодно может произойти и на улице, и в других школах, но потом все же пообещал, что, если потребуется, то в школе установят камеры видеонаблюдения и поставят полицейских. "Это конечно, хорошо, но может сразу надо было открывать не школу, а тюрьму строгого режима", - перешептывались между собой родители.

"Мы не против, чтобы помещения использовались рационально, пускай здесь откроется филиал центра юношеского и детского развития Junda, филиал художественной школы, филиал музыкальной школы…Если вам нужно куда-то перемесить вечернюю школу, так возьмите ее к себе в думу, а мы для думы освободим в средней школе пять-шесть кабинетов", - предложил один из родителей.

По словам руководителя Управления образования Гунты Аузы, присоединение вечерней школы к средней не скажется на результатах экзаменов весной 2018 года. "Это будут две отдельные юридические структуры. Две разные школы, которые самостоятельно организовывают порядок обучения, - отметила она.

Два часа жарких дискуссией закончились ничем – каждая из сторон осталась при своем мнении.

Похоже, удалось найти компромисс

Однако, надежда найти компромисс все же появилась. Во вторник, 11 июля, в Елгавской думе состоялось заседание Комитета по образованию и спорту, на котором был подготовлен проект предложений, предусматривающий, что в 6-й средней школе будут учиться только учащиеся 10-12 классов вечерней школы. Речь идет о 120 учениках. Занятия будут проходить по пятницам после обеда и по субботам. Обе школы в следующем учебном году будут работать как две отдельные юридические структуры.

В свою очередь, 44 ученика основной вечерней школы продолжат обучение в прежних помещениях вечерней школы на улице Сколотаю 8.

Подготовлено также предложение о лицензировании в 6-й средней школе программы основной школы, в которой обучение будет проходить на государственном языке. Параллельно 6-я средняя школа должна будет лицензировать программу вечернего обучения средней школы.

Окончательное решение о переносе Вечерней школы в здание 6-й средней школы будет принято на заседании думы 20 июля.

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