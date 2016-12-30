В конце года все мы подводим итоги и строим планы на будущее. Что ж, есть что сказать и DELFI Репортеру.

2016-й год выдался очень насыщенным и богатым на события. Благодаря вам мы не раз первыми узнавали о том, что произошло, первыми получали фото и видео с места происшествия, первыми информировали и предупреждали о случившемся.

Порой вы писали нам даже ночью. Молодая женщина с детьми, которой очень страшно, потому что в соседней квартире пожар. Мужчина, рейс которого откладывается, а пассажиров вдруг начали сортировать на граждан и неграждан… Кому-то хотелось поделиться своей бедой или проблемой. Кто-то не мог уснуть, прокручивая в голове перепалку в магазине или грубость на дороге. Кто-то просто хотел выговориться, даже не надеясь, что будет услышан. Но поверьте, мы слышим каждого.

Со временем DELFI Репортер превратился в площадку для острых дискуссий, обмена опытом и мнений. Вместе с героями наших историй мы разбираемся в злободневных темах, пытаемся достучаться до ответственных служб и найти решение. И нужно сказать, у нас получается.

"Рижская дума отправляет школьников собирать шприцы!" "Большое Вам спасибо за публикацию. Дочку приглашали в РД, где ее внимательно выслушали помощник г-на Ушакова Диана и еще кто-то. По окончании беседы даже предложили реально нормальную работу. Правда, она отказалась, т.к. еще не пришла в себя на тот момент. Это был очень хороший опыт общения с людьми разных классов и мировоззрений - начиная от обитателей помоек и наркоманов и заканчивая представителями РД разных департаментов. В обычной жизни нам с такими людьми общаться не приходится. С уважением к Вашей полезной работе и порталу ДЭЛФИ. С уважением, Диана".

"У воспитательницы рижского детсада обнаружили сифилис; двухлетних детей отправили к венерологу" "Сообщаем, что мы получили результаты анализов - у сына все хорошо. Но через полгода будем сдавать еще раз. Статьи были очень информативными и полезными. Надеемся что-то изменится. Так как конечно, никого ничего не интересует пока не коснулось лично. И как не хотелось Латвии уйти подальше от России, но бардак творится точно такой же как там. Одна радость, что благодаря прессе можно обратить внимание на большие проблемы маленьких людей. Большое спасибо! Артем".

"Возврат в лихие 90-е. Банк прислал крепких парней, чтобы выкинуть меня с женой из дома" "Еще раз огромное спасибо за помощь! Благодаря Вашей помощи меня и жену теперь выпускают из дома, сняли с ворот цепи, но охрану (которая блокирует выезд микроавтобусом) оставили. Так что у Вашей статьи очень большая мощность. Как я понял, тема была больной не только для меня, но и для других Ваших читателей. Адвокат уже пишет заявление, ждем медицинское заключение от доктора. Пока я был на улице, я заболел, сижу дома и лечусь. Если будет что-то новое, я Вам обязательно напишу. С благодарностью, Ярослав".

"РД: За разбитую вывеску ресторана на улице Барона должны заплатить строители" "СПАСИБО ВАМ ОГРОМНОЕ!!! Только вернулась!!! Вы нам очень помогли!!! Как только появилась статья, нам позвонили и попросили счет на ремонт вывески!"

"Письмо читательницы: о маленькой пушистой радости и людях, которые ее подарили" "Добрый день! Большое Спасибо Вашему коллективу, что несмотря на "неактуальность" репортажа всё-таки его опубликовали. Остаётся ждать, что люди откликнутся. Творческих Вам успехов, спасибо за Ваш труд! С ув. Альбина".

"Прощай, Турция! или Как туроператор вместо отпуска отправил меня читать договор" "Благодаря статье, нам быстро вернули деньги, и мы с женой и ребенком улетели отдыхать в Грецию. Тоже по горящей путевке. Очень довольны. Так что огромное вам спасибо! C уважением, Руслан".

Возможно, кто-то еще не заметил, но у рубрики DELFI Репортер есть постоянные авторы. Рижанин Андрей постоянно держит руку на пульсе и сообщает о самых интересных событиях, выставках и мероприятиях в Риге и за ее пределами. Фотоохотник Виктор не перестает радовать удивительно красивыми фотографиями из мира природы. Он может запросто несколько часов просидеть в засаде, чтобы поймать тот единственный кадр и поделиться им с вами, уважаемые читатели. Евгений постоянно подкидывает темы, которые затем воплощаются в полезные и интересные статьи.

DELFI Репортер благодарит авторов за сотрудничество и надеется, что в новом году их станет еще больше. Кстати, за пять репортажей, опубликованных на портале, постоянный автор получает подарочную карту Galactico. Все в ваших руках!

С наступающим! Вместе у нас обязательно все получится!