"Елгавская бригада ГПСС спасла котёнка, который провалился в киоск на рынке. Три дня он звал на помощь, люди наконец решили позвонить, туда, куда надо - 112!" - рассказала Мария, которая наблюдала за трогательной спасательной операцией.

"Я поехала на рынок за цветами. Смотрю, идут спасатели. Мое сердце сжалось, сразу подумала - скорее всего, кот, сейчас же много малышей беспризорных. Точно. Оказалось, через дырку в крыше внутрь киоска провалился котенок, - рассказывает Мария.

Киоском много лет никто не пользуется, возможно, мама их там как-то спрятала, а этот и провалился. Малыш очень испугался, когда его нашли, было слышно, как спасатели смеялись: "Ух ты, грозный какой!" Но когда он сидел в руках одного из пожарных-спасателей, то уже успокоился, и даже начал мурлыкать. У нас самая человечная служба спасения!"

По словам читательницы, котёнка забрали неравнодушные супруги. Малыш поедет жить в деревню к ещё четырём спасённым котикам.

В Государственной пожарно-спасательной службе подтвердили, что в воскресенье, 2 июля, получили вызов на улицу Узварас в Елгаве, где через дыру в крыше в заброшенный киоск провалился котенок. Одновременно в ГПСС напомнили, что спасатели выезжают на вызов только в тех случаях, когда попавшее в беду животное не может помочь себе и есть угроза для его жизни или здоровья. Если животное заболело или пострадало, нужно обращаться к ветеринару.

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