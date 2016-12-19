Добровольный помощник программы "Жди меня" Мартиньш Зиебергс и Многонациональная служба поиска людей просит откликнуться детей и внуков врача Рижской психиатрической больницы, который в послевоенные годы выполнил свой профессиональный и человеческий долг и спас от смерти человека.

"У меня не совсем обычная и не совсем простая история и просьба. Я хочу найти детей или внуков женщины, которая в послевоенные годы (1946 – 1948) работала врачом в Рижской психиатрической больнице. Найти, чтобы поблагодарить. Эта удивительная женщина не побоялась возможных репрессий и спасла жизнь моего дедушки Сергеева Ивана Алексеевича, - пишет Елена Сычева.

После войны дедушка вернулся домой в Ленинград, где его назначили начальником Отдела по репатриации Военнопленных и угнанных в Германию. Он стал спасать людей от расстрела и лагерей, устраивая их на работу на военный завод. Продолжалось это недолго. В конце 1946-го или в начале 1947-го года (мама не помнит точную дату, но это была точно зима) дедушка не вернулся домой. Мою бабушку с тремя маленькими дочерями сразу выселили из квартиры и поселили в бывшем Литовском замке за Мариинским театром.

О дедушке не было никаких вестей. Когда мама попыталась узнать хоть что-то о его судьбе на прежнем месте работы, ей грубо указали: больше ничего не спрашивать. Но случилось чудо. Однажды мама получила записку, в которой было написано: "Не волнуйтесь. Ваш муж и отец жив. Я приеду и все расскажу". Вот мой пересказ истории, которую я услышала от своей мамы, Земсковой (Сергеевой) Лидии Ивановны".

Рассказ рижского доктора. 1947 год.

"Надежды на жизнь не было. Он был после "подвалов насилия", без сознания и не подавал признаков жизни. Грузовик приминал колесами белый хрустящий снег и приближал его в черное некуда. Но случилось непредвиденное. Машина вдруг остановилась, его выкинули на снег и уехали. Так появился первый Ангел-Хранитель, повернувший действия темных сил в сторону жизни и света. Затем ранним утром появился другой Ангел–Хранитель - врач, который спас моего мужа..."

"Раннее зимнее утро 1947-го года. Вместе с санитаром мы как обычно отправились в пекарню за хлебом на лошади, запряженной в телегу. Больных надо кормить каждый день, поэтому ритуал выезда за территорию больницы был обыденным и отработанным до мелочей. Как только мы выехали за ворота больницы, я увидела в снегу человека. Он был в солдатских ботинках без шнурков, практически раздетый, замерзший, без сознания. Никого рядом не было. Оставлять его на морозе в таком виде было просто нельзя. Мы погрузили его на телегу и вернулись обратно.

Мужчину поместили в палату, где находились психически здоровые люди – в остальных палатах проходили лечение душевнобольные пациенты. После войны их было много.

Мужчина долго не приходил в себя. Документов при нем не было. Когда же он наконец очнулся, было видно, что он боится говорить. Стала его лечить. Он оказался сильным и быстро шел на поправку, сказал, что его зовут Иван. Больше он ничего не рассказывал. Было видно, что это образованный и интеллигентный человек, в жизни которого произошли страшные события.

Иван стал помогать моей семье, которая жила на территории больницы в доме для врачей. Играл с детьми, читал им книги, рассказывал сказки, обучал, также он стал помогать по больнице. Чудесным образом помог вылечить мужа от туберкулеза...

Однажды Иван назвал свою фамилию, сказал, что сам он из Ленинграда, что там у него жена и дети.

Тогда я написала записку его семье: "Не волнуйтесь, Ваш муж и отец жив. Я к Вам приеду и все расскажу".

Записку передали с санитаром, а через какое-то время я сама поехала в Ленинград для повышения квалификации и познакомилась с семьей Ивана – его женой Анастасией и тремя маленьким дочками. Было ясно, что Ивана нужно возвращать негласно. Паспорт оформляла в Ленинграде старшая дочь Лида по медицинской справке, затем назначили сопровождение и вернули в Ленинград. Там Ивана подхватили другие Ангелы, но это уже другая история..." - вот как эту историю вспоминает сама врач.

"Я очень хочу отыскать детей и внуков этой доброй женщины, чтобы сказать им простое человеческое спасибо, - говорит внучка Ивана. - Насколько я поняла, врачи этой больницы жили в доме на территории этой больницы. В квартире этого доктора большую часть времени дедушка и находился, пока его не отправили обратно в Ленинград. Доктор составила ему историю болезни и справку так, чтобы дедушка был защищен и не подвергся репрессиям. Только после 1953 года он смог восстановить свои награды".

Если вам что-то известно об этой истории и врачах больницы, просьба связаться с добровольным помощником передачи "Жди меня" Мартиньшем Зиебергсом: martins.ziebergs@inbox.lv, моб. тел.: 29923833