"Это муниципальный беспредел!" Жителя Кенгарагса возмутил штраф за парковку

В редакцию DELFI Репортера c просьбой разобраться обратился Алексей. Он считает, что сотрудники муниципальной полиции необоснованно выписали ему штраф 30 евро. А дело было вот как.

"Давно известно, что в спальных районах Риги существуют проблемы с парковкой. Зимой ситуация только ухудшается. Не будем искать виноватых, иначе это может дойти до абсурда, - пишет Алексей.

Так вот суть проблемы. В понедельник припарковал свой автомобиль напротив дома по адресу Аглонас 28. Запрещающих знаков там нет. Заранее убедился, что никому не помешаю, в том числе и пешеходам.

Возвращаясь к авто, я увидел как доблестные стражи порядка клеят мне на стекло конверт. На вопрос: "За что?! Ведь тут нет никаких запрещающих знаков - ни на проезжей части, ни на заборе, авто припарковано не на тротуаре", ответ был таким: "Автомобиль мешает пешеходам и за это получите штраф". Большая просьба к вам - разберитесь в этой неадекватной ситуации".

Foto: DELFI Репортер

В Рижской муниципальной полиции сообщили, что штраф выписан законно. "В данном случае это однозначно тротуар. Одновременно нужно учитывать, что это не въезд на территорию - там отсутствуют ворота для автомобилей, а имеется калитка для пешеходов. Напоминаем, что на тротуаре разрешено парковать автомобили только в тех местах, где имеются соответствующие дорожные знаки, разрешающие это делать", - прокомментировал ситуацию представитель РМП Томс Садовскис.

Обжаловать штраф можно в течение 10 рабочих дней.

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