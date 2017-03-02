Читатель DELFI Репортера Василий решил провести необычный эксперимент. Целый год он копил рекламные буклеты, которые находил в своем почтовом ящике. Итог - 8,5 килограмма макулатуры, которая потом все равно "улетела" в мусорное ведро.

"Набравшись терпения, я целый год аккуратно собирал и складывал в стопку, надоевшую до зубной боли бумажную рекламу из своего почтового ящика (частный дом, прописан один человек). 1 марта подвёл итоги - набралось аж 8,5 кило ненужной макулатуры! - пишет Василий.

А теперь немного арифметики:

1) предположим, что в Латвии наберётся 100000 таких почтовых ящиков (на 1.5 миллиона человек должно быть побольше, но возьмём по минимуму);

2) итого за год печатается, распространяется и в 80% случаев немедленно летит в мусорное ведро 800 тонн печатной продукции - КАК МИНИМУМ;

3) Норма расхода на производство одной тонны газетной бумаги - 2.8 кубических метров древесины. Как правило, рекламный спам - это цветная печать на хорошей бумаге, вплоть до глянцевой; ежели бы печатали на газетной - нашлось бы практическое применение. Возьмём для ровного счёта 3 кубометра на тонну, и получим 2400 (!) кубометров древесины в год.

4) Из здоровенной ели (1 метр у комля и 20 метров высотой) выходит не более 10 (скорее 8) кубометров той самой древесины...

ИТОГО: целую рощу - от 240 до 300 мачтовых елей - ежегодно уничтожают под спам в одной только опустевшей Латвии! Плюс масса воды (30 литров на килограмм бумаги), плюс химия, плюс электроэнергия - и всё это прямиком в мусорник.

Ну и где же наши "зелёные"? Ищут "руку Москвы" в Рижской думе? Охраной природы некогда заниматься..."

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