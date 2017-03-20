Есть в Пурвциемсе одно местечко, которое местные жители окрестили аномальной зоной. Вот уже на протяжении 10 лет там ведутся "раскопочные работы". Жители порядком устали от шума и очень хотят знать, что происходит.

"В Пурвциемсе на улице Дзелзавас 22, похоже, образовалась аномальная зона. Строго с периодичностью в год-полтора проводятся "раскопочные работы" с привлечением тяжелой строительной техники, - рассказывает Виктор. - Но на этом всё не заканчивается, сразу после окончания раскопок начинается период отсоса воды, который длится вплоть до следующих раскопок и так уже на протяжении лет 10. Вот и сейчас после месячных раскопок, уже на следующий день заработали насосы и подтянули технику.

Постоянный шум от работающей техники уже всем порядком надоел. Хотелось бы узнать что же там - аномальная зона или всё же халатность ответственных служб, устроивших себе постоянный заработок за наш счёт?"

В Департаменте сообщения Рижской думы сообщили, что по адресу ул. Дзелзавас 20 и 20а проводился аварийный ремонт теплотрассы. Работы проводила компания SĒME по заказу АО Rīgas Siltums в период с 19.02.2017 по 01.03.2017 и с 02.03.2017 по 08.03.2017.

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