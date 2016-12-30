Читатель DELFI Репортера Андрей поделился фоторепортажем о том, как к Новому году готовятся в Барселоне. Снега там нет. Клумбы утопают в цветах, на газонах зеленеет травка и ничто не напоминает о зиме.

"Площадь Каталонии (Plaça de Catalunya) - сердце Барселоны. Тут всегда многолюдно и шумно, отсюда начинаются практически все туристические маршруты. Здесь берут своё начало девять улиц, включая знаменитые Пасео де Грасия (Passeig de Gracia) и Рамбла (La Rambla). Площадь Каталонии объединяет старый город и новый район Эшампле.

Не так давно, в середине 19 века, это была обычная сельская местность, расположенная за пределами городских стен. В 1858 году ограду снесли и начали застройку за её пределами. Городские власти объявили конкурс на лучший дизайн нового района. В результате отобрали несколько проектов. Последние изменения в дизайн площади были внесены к Всемирной выставке в Барселоне в 1929 году.

Современная площадь Каталонии занимает пространство в 50000 квадратных метров. Сама площадь, мощённая гранитом, а вокруг неё расположились скульптуры и фонтаны.

Сейчас (фото сделаны 28.12.2016) практически всю площадь "оккупировал" рождественский рынок. Да вот беда, снега нет и не ожидается. Торговцы ёлками снег имитируют белым пластиком. И, пожалуй, это вся новогодняя атрибутика, которую мне удалось найти. Как вы видите, клумбы утопают в цветах, на газонах зеленеет травка и ничто не напоминает о зиме. Фонтаны, никто не собирается отключать и консервировать до весны. Так что, если кому-то вдруг надоела предновогодняя слякоть, добро пожаловать в Барселону!"

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