ФОТО: "Бесстрашные" рыбаки на реке Лиелупе

DELFI Репортер |





Foto: DELFI Репортер "Елгавских рыбаков не пугает ни полынья, ни предупреждающие таблички", - пишет Борис. На одной из присланных фотографий видно, что на льду сидят человек 15. Но действительно ли лед настолько прочный? Присылайте репортажи и выигрывайте подарочную карту на сумму 30 евро! Правила - тут. Присылайте фото и видео на reporter@delfi.lv или отправляйте через форму для незарегистрированных авторов!

20 ПОДЕЛИЛИСЬ

Заметили ошибку?

Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter!

Категорически запрещено использовать материалы, опубликованные на DELFI, на других интернет-порталах и в средствах массовой информации, а также распространять, переводить, копировать, репродуцировать или использовать материалы DELFI иным способом без письменного разрешения. Если разрешение получено, нужно указать DELFI в качестве источника опубликованного материала.