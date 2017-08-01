"Спускаясь по Гауе, ловил рыбку. Наслаждался красотой природы и тишиной, а в голове невольно прокручивались слова из песни "как прекрасен этот мир". Но стоило мне выйти на берег, как я испытал настоящий шок!" - пишет Игорь.

На фотографиях, которые в редакцию DELFI Репортера прислал читатель, видно, что на берегу недавно отдыхали. Отдохнуть отдохнули, а вот убрать за собой забыли. Точнее, просто не захотели.

"Запомните! Выезжая на природу, первым делом в машину надо класть не мясо, замаринованное в майонезе, и не "полторашки", а мусорные, МЕШКИ! Плотные, минимум на 60 литров. И в конце гулянок, убирать за собой и вывозить. Не будьте свиньями!" - призывает читатель.

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