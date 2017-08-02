В среду утром, 2 августа, в местечке Ляудоне (Мадонский край) шел град. Фотографию в редакцию прислал Улдис Цирулис.

Как уже сообщал DELFI, с трех часов ночи в Латвии зарегистрировано более 5 тысяч ударов молний. В среду во многих регионах Латвии вновь пройдут грозовые ливни, но сильные грозы возможны только на востоке страны, в приграничных регионах Латгале.

Максимальная температура воздуха сегодня составит +20..+25 градусов, в Латгале - до +25..+29 градусов.

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