В понедельник вечером, 24 апреля, на автозаправке Statoil на улице Краста начались работы по смене вывески, свидетельствуют фотографии, которыми поделились пользователи группы "Кенгарагс" в Facebook. Впредь АЗС Statoil будет называться Circle K.

Кстати, особо остроумные водители уже придумали, чем заменить привычное "Статик". В народе обновленные автозаправки прозвали "Циркуль".

Как уже сообщал DELFI, в конце марта ООО Circle K Latvia (бывшее Statoil Fuel & Retail Latvia) начало перестройку первой автозаправочной станции, на улице Твайка в Риге, которая получит название Circle K. А официальное открытие первой АЗС Circle K запланировано на май этого года.

"Цель перестройки первой АЗС - проверить технические решения, выяснить необходимые для работ сроки и другие подобные нюансы. Вскоре смена бренда прежнего Statoil начнется по всей Латвии и будет продолжаться до осени", - рассказал директор розничной сети Circle K Latvia Виестурс Астичс.

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