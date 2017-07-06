ФОТО ДНЯ: Собрание "яжматерей" на улице Ясмуйжас

DELFI Репортер |





Foto: DELFI Репортер Решил опробовать камеру нового мобильного телефона и первый же кадр в десятку. Эту картину Руслан запечатлел сегодня днем в Плявниеках. "Собрание "яжматерей" на Ясмуйжас", - иронично подписал он сделанный снимок. Количество детских колясок и впрямь поражает. Никто свою не узнает? Присылайте репортажи и выигрывайте подарочную карту на сумму 30 евро! Правила - тут. Присылайте фото и видео на reporter@delfi.lv или отправляйте через форму для незарегистрированных авторов!

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