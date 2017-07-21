"Такого крепыша увидел водитель трактора косилки в парке. Объехал и позвал коллегу и меня полюбоваться", — пишет очевидец.

"На следующий день подрос и позволил заглянуть под шляпку", — продолжил он и предположил, что на фото моховик.

Однако на самом деле это не моховик, а дубовик. Ядовитый, если неправильно приготовить, но вполне съедобный, особенно в маринованном и сушеном виде. Только сначала его надо хорошенько отварить, а воду — слить!

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