Это участок шоссе Пенкуле-Бене-Ауце. Фотограф Айварс Элгутс, которого попросили сделать снимки, был, мягко говоря, в шоке. "Если ехать по этой дороге, ЧП может случиться в любой момент", - поделился он с delfi.lv.

"Если с машиной что-то не так, то ты не проходишь в CSDD техосмотр, в свою очередь, полиция следит за тем, чтобы такой автомобиль не участвовал в дорожном движении. Но если в Латвии дороги в таком состоянии, кто будет отвечать за пробитое колесо или другие поломки? А если произойдет авария?" - спрашивает фотограф.

На предприятии ГАО сообщили, что конкретный участок шоссе от Пенкуле до Ауце планируется отремонтировать в этом году - заменят дорожное покрытие, приведут в порядок остановки общественного транспорта, установят восемь новых платформ, в свою очередь, в Пенкуле появятся знаки, указывающие на населенный пункт.

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