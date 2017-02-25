ФОТО: Это провал. В Кенгарагсе мусоровоз провалился под асфальт

DELFI Репортер |





Foto: DELFI Репортер На этой неделе в Кенгарагсе, на улице Авиацияс, мусоровоз проломил асфальтовое покрытие и провалился в яму, сообщил порталу Delfi очевидец Юрий. Присылайте репортажи и выигрывайте подарочную карту на сумму 30 евро! Правила - тут. Присылайте фото и видео на reporter@delfi.lv или отправляйте через форму для незарегистрированных авторов!

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