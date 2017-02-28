ФОТО: Февральское чудо - в Риге зацвели подснежники

DELFI Репортер |





Foto: DELFI Репортер "Большинство читателей, конечно, читали словацкую сказку в обработке Самуила Маршака "12 месяцев". Помните, мачеха послала свою падчерицу в январе в лес за подснежниками? Так вот, в феврале на проспекте Виестура со сбором цветов у падчерицы не было бы никаких проблем!" - пишет Андрей. Присылайте репортажи и выигрывайте подарочную карту на сумму 30 евро! Правила - тут. Присылайте фото и видео на reporter@delfi.lv или отправляйте через форму для незарегистрированных авторов!

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