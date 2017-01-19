Судя по фотографии очевидца, на информационном указателе в Сигулде "пропали" несколько букв. Так вместо названия Gūtmaņala появилась непристойная надпись "Gut anal".

В Информационном туристическом центре Сигулды порталу delfi.lv сообщили, что табличку испортили хулиганы. Все работы по ее замене будет проводить Управление по охране природы, которое занимается благоустройством Национального парка Гауя.

"За последние годы Управление по охране природы вложило большие средства в территорию парка, в том числе в размещение указателей. К сожалению, невозможно контролировать ситуацию на всей территории парка, чтобы избежать хулиганских выходок", - отметила директор Агентства по развитию Сигулды Лаура Скроделе.

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