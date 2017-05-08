В выходные латвийцы штурмовали супермаркеты Prisma, которые объявили большие скидки в связи с предстоящим закрытием и прекращением деятельности в Латвии.

"Как выглядит магазин Prisma после того, как распродаваемый товар разобран, но у покупателей не было времени стоять в очереди", - пишет Артурс, который сделал несколько фото в супермаркете Prisma в торговом центре Riga Plaza утром после нашествия покупателей.

Как уже сообщал DELFI, скидки были даже на акцизные товары. В очереди в кассы приходилось стоять примерно 30 минут. Люди скупали хозяйственные товары, одежду, товары для детей, игрушки, на которые установлена 60%-ная скидка. Массово скупался также алкоголь, скидка на который составляет 30%.

Многие читатели отмечают, что давно не видели таких давок и очередей. "Зашел в пятницу в Призму и обомлел... таких давок в магазине никогда не видел, будто бесплатно все раздают. Люди в тележки с полок просто руками сгребают товары. Речь идет не о продуктах питания, а игрушках, мелкой бытовой технике", - пишет читатель.

"Напомнило чёрную пятницу в Штатах", - делится своими впечатлениями еще один покупатель.

Некоторые очевидцы снимали происходящее не видео.

А вот так 6 мая (третий день распродажи) выглядел магазин Prisma на улице Спорта. По словам автора фотографий, сделаны они были днем, то есть в самый разгар распродажи.

Как сообщалось, финский концерн Suomen Osuuskauppojen Keskuskunta (SOK) решил закрыть магазины Prisma в Латвии и Литве. Магазины сети в обеих странах закроются в июне нынешнего года. В компании сообщили, что коммерческая деятельность будет завершена в контролируемом режиме, и процедура начнется в мае, когда будут организованы распродажи товаров. Prisma выполнит все обязательства перед поставщиками товаров и услуг.

В работу супермаркетов в Латвии и Литве были вложены большие средства, поэтому площади магазинов довольно велики на фоне численности жителей и покупательной способности. Деятельность Prisma в Латвии была существенно ослаблена из-за запрета на использование помещения магазина Prisma Deglava и преждевременного прекращения договора о работе супермаркета в торговом центре Domina.

В Латвии сейчас работают три магазина Prisma, в Литве - четыре.

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