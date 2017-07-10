ФОТО: Косолапый гость - в Огрском крае к дому подошел медведь

"Я живу рядом с поселком Менгеле, что в Огрском районе. Места живописные, в гости то и дело забредают олени, лоси, косули, лисы, и прочие зайцы с ежами. А недавно пожаловал весьма неожиданный гость - косолапый мишка. Он и попал в объектив моей фотокамеры. Да вот, посмотрите сами", - пишет Олег.

Foto: DELFI Репортер

Foto: DELFI Репортер

DELFI Репортер уже сообщал о том, что в начале июля бурого медведя видели в кооперативе "Зиемельблазма" в Саулкрасты.

В год в Латвии наблюдается от 30-ти до 50-ти медведей, но все они не местные и пришли к нам из Эстонии. Дело в том, что в период спаривания взрослые медведи очень агрессивны, а более молодые медведи или медведицы, которые не хотят спариваться, сбегают в Латвию. Вполне возможно, что в будущем они начнут размножаться и в нашей стране.

Увидев медведя, нужно спокойно отступать - нельзя бежать, делать резкие движения или издавать громкие звуки. Лезть на дерево также не советуют, ведь медведь лазает по деревьям лучше людей.

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