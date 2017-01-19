В этот день Спаситель своим Крещением освятил воду. В память этого у православных и староверов принято окунуться в ледяную воду с головой. Купание в проруби на праздник Крещения не является развлечением. Считается, святая вода в этот день приобретает особые свойства: помогает избавиться от болезней, духовно обогатиться и окрепнуть, закалиться и смыть грехи.
Крещенские купания проходят 19 января Риге, Мадоне, Лудзе, Екабпилсе, Ливаны и других городах. DELFI Репортер призывает читателей делиться фотографиями о том, как праздник Крещения и купание в проруби проходит в их городе. Фотографии можно присылать на электронную почту reporter@delfi.lv или через специальную форму для отсылки репортажей.