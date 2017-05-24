"Понятно, что многим уже надоела предвыборная реклама, но это превзошло все остальное", - сообщает DELFI читатель Юрис, который сфотографировал установленный на парковке для инвалидов рекламный стенд.

Снимок был сделан в центре Елгавы. На фото видно, что на стенде размещена реклама кандидата от "Единства" Айгара Рублиса. "Одни ставят свои джипы, другие - рекламу. Власти хочется так сильно, что на людей с особыми потребностями, видимо, наплевать", - сообщает читатель.

Между тем, по данным агентства LETA, в среду стенд был перемещен со стоянки. Представитель компании Media Jelgava Даце Бирзмале заявила, что стенды сдаются в аренду частным лицам и используются для размещения наружной рекламы - в том числе, политической. Интерес общества к конкретной ситуации Бирзмале назвала "предвыборным шоу", поскольку эта стоянка используется очень редко.

После того, как стендом заинтересовались СМИ, он был передвинут в другую часть стоянки.