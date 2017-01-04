"Во время пробежки в природном парке Бебербеки в Бабите увидела печальную картину - на траве валялись красивые серебристые елочки", - написала Клинта.

Представитель предприятия Rīgas meži Эдгар Вайкулис порталу Delfi рассказал, что в природном парке Бебербеки еще до Нового года были выброшены десятки непроданных елок. "Конечно, спиленные деревья не причинят экологический урон, но можно было хотя бы снять с елок полиэтиленовые мешки. К тому же Rīgas meži с готовностью приняли бы елочки, если бы они были предварительно распилены и могли быть использованы в качестве удобрения", - указал Вайкулис.

Избавляясь таким образом от ненужного товара, продавцы нарушают закон, так как речь идет о загрязнении территории природного парка. Однако искать виноватых предприятие Rīgas meži не собирается. Как только улучшатся погодные условия, елочки утилизируют.

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