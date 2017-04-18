ФОТО: На берегу Салацы побывал бурый медведь

"Во время похода на берегу Салацы увидели следы медведя. Судя по всему, он был один", - поделился своими наблюдениями Йорен.

В Латвийском государственного институте лесной науки Silava порталу delfi.lv сообщили, что бурый медведь на данной территории был замечен и раньше. "В течение двух лет, в апреле и мае, проводился мониторинг территории между Салацой и Мазсалацой, во время которого были констатированы следы пребывания медведя", - рассказала ведущий специалист Института Гуна Баграде.

Сопоставив данные, полученные в ходе наблюдений, "географию" следов, расстояния и особенности передвижения животных, ученые пришли к выводу, что в прошлом году в период с середины марта по июнь на территории Латвии находились как минимум 10 медведей. Причем восточную часть страны, куда входит Видземе, Латгале и Селия, можно считать частью Балтийского ареала обитания бурых медведей.

Foto: DELFI Репортер

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