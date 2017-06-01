В четверг вечером в Риге, на улице Кр. Валдемара, рядом со зданием Банка Латвии на проезжую часть упало дерево, сообщили очевидцы. Движение пришлось перекрыть в обе стороны.

На фотографии, которую прислали очевидцы, видно, что на место ЧП прибыли спасатели. Опасная территория была огорожена лентой.

В Государственной полиции сообщили, что в связи с упавшим на дорогу деревом на ул. Кр. Валдемара в 18.35 было перекрыто движение на участке от бульвара Кронвальда до улицы Муйтас. Пострадавших нет. В 19.05 движение было полностью восстановлено.

В общей сложности спасатели получили сегодня семь вызовов в разные районы Риги из-за сломанных сильным ветром деревьями. В центре города еще одно дерево упало в сквере у здания Латвийской национальной оперы и балета.

В свою очередь, предприятие Latvijas Valsts ceļi призывает сообщать о поваленных на дорогу деревьях по бесплатному телефону: 80005555.

Par kritušiem koku zariem vai citiem šķēršļiem satiksmei, aicinām ziņot, zvanot uz bezmaksas info tālruni 80005555. pic.twitter.com/XKzC4oStEl

— Latvijas Valsts ceļi (@LVceli) June 1, 2017

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