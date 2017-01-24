Как сообщили DELFI Репортеру в Дирекции безопасности дорожного движения (CSDD), на Островном мосту будут установлены два фоторадара - по одному в каждую сторону. По оценкам экспертов, Островной мост является одной из "черных" точек - здесь часто превышают скорость и происходит много аварий.

Первое время фоторадары будут работать в тестовом режиме, однако водителей все равно призывают соблюдать скоростной режим и правила дорожного движения.

На этой интерактивной карте можно посмотреть, где уже установлены фоторадары (отмечены зеленым) и где их планируется установить (отмечены желтым).

Присылайте репортажи и выигрывайте подарочную карту на сумму 30 евро! Правила - тут. Присылайте фото и видео на reporter@delfi.lv или отправляйте через форму для незарегистрированных авторов!