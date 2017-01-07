В воскресенье, 8 января, на озере Дришкинс (край Паргауяс) проходила спасательная операция - из воды вытаскивали Volkswagen Golf, водитель которого выехал на лед и провалился, пишет Delfi Auto.

"Вот почему, согласно нормативным актам, на территории Национального парка Гауя нельзя выезжать на замершие водоемы на машинах", - в социальной сети Twitter написал Раймонд.

Пока неизвестно, та ли это машина, которая провалилась под лед в субботу. DELFI Репортер уже сообщал о том, что вызов на озеро Дришкинс поступил после обеда. Людям удалось самостоятельно выбраться из авто, но машина провалилась под лед. Фотографии с места событий порталу DELFI предоставил очевидец Мадарс.

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