"24 марта, вечер. Еду на машине по улице Кр. Валдемара по направлению из центра. На этом участке дороги светофоры настроены так, что можно двигаться по "зеленой волне". Еду себе, еду, и вдруг все почему-то стоят", - пишет читатель.

"А дело все в том, что некоторые водители нарушают ПДД: запрещен выезд на перекресток, если за ним образовался затор. И тем более это должно относится к водителям общественного транспорта. Вот пример: водитель троллейбуса вывернул с улицы Бруниниеку на Валдемара, перегородив весь перекресток. В результате всем водителям, двигавшимся по направлению из центра, пришлось на "зеленой волне" стоять", - возмущается автоводитель.

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