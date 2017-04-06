"А дело все в том, что некоторые водители нарушают ПДД: запрещен выезд на перекресток, если за ним образовался затор. И тем более это должно относится к водителям общественного транспорта. Вот пример: водитель троллейбуса вывернул с улицы Бруниниеку на Валдемара, перегородив весь перекресток. В результате всем водителям, двигавшимся по направлению из центра, пришлось на "зеленой волне" стоять", - возмущается автоводитель.
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