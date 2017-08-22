ФОТО: "Нашли место. Полицейские перегородили выезд пожарным, чтобы выписывать штрафы"

Читателя DELFI Репортера возмутили действия Рижской муниципальной полиции. На фотографиях, которыми он поделился с редакцией, видно, что микроавтобус РМП остановился прямо перед пожарным депо на улице Маскавас. "Грубо нарушив правила парковки, перегородив выезд пожарным из депо, полицейские выписывают штрафы. На кону могут быть жизни", - пишет читатель, добавляя, что на замечание полицейские никак не отреагировали.

Foto: DELFI Репортер

Как пояснили DELFI Репортеру в Рижской муниципальной полиции, в этом случае сотрудники находились на месте и в случае необходимости машину можно было переставить в течение нескольких секунд.

"Кроме того, нужно добавить, что 34-й пункт Правил дорожного движения гласит, что в этом месте можно парковаться до тех пор, пока это не мешает оперативному транспорту Государственной пожарно-спасательной службы", - отметил представитель РМП Томс Садовскис.

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