ФОТО: "Нашли место. Полицейские перегородили выезд пожарным, чтобы выписывать штрафы"

Foto: DELFI Репортер
Как пояснили DELFI Репортеру в Рижской муниципальной полиции, в этом случае сотрудники находились на месте и в случае необходимости машину можно было переставить в течение нескольких секунд.
"Кроме того, нужно добавить, что 34-й пункт Правил дорожного движения гласит, что в этом месте можно парковаться до тех пор, пока это не мешает оперативному транспорту Государственной пожарно-спасательной службы", - отметил представитель РМП Томс Садовскис.
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