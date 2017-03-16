В ночь на 16 марта в Пурвциемсе в гаражном кооперативе побывали неизвестные и взломали 10 гаражей, сообщил читатель.

Гаражи взломаны в гаражном кооперативе на улице Лиелвардес 132. "Как видно на фотографии, на месте работает полиция. Но у меня другой вопрос - если охранники по ночам не смотрят, кто заезжает и выезжает с территории, а спят, так за что мы тогда платим деньги? Почему человек, который купил или снимает гараж, должен платить за разгильдяйство? Закуток, где все произошло, не только не охраняется, там даже камер нет и это "проходное" место", - возмущается пострадавший читатель.

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