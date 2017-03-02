"Честно говоря, я была шокирована тем, что машины смогут стоять фактически на тротуаре. Две мамочки с колясками теперь здесь точно не разойдутся", - пишет Лига и прикладывает для убедительности фотографии.

Нововведения шокировали и активистов интернет-сообщества "Город для людей". В распространенном ими сообщении сказано, что Рижская дума сделала всевозможное, чтобы улица стала максимально неудобной для пешеходов. "Специалисты забыли и то, что в Риге бывает снег, который нужно чистить. Данное решение значительно осложнит эти работы. Кроме того, этот тротуар изначально был задуман как безбарьерный - чтобы по нему могли передвигаться слабовидящие люди и пешеходы с ограниченными движениями", - цитирует сообщение активистов delfi.lv.

Для удобства автоводителей и велосипедистов

В Рижской думе подтвердили - на одном из участков улицы Кр. Барона для удобства автоводителей и велосипедистов изменены условия парковки транспортных средств. Чтобы водители соблюдали указанную зону, предусмотренную для парковки автомобилей, и не загораживали зону для передвижения велосипедов, на улице Кришьяна Барона (на участке от улицы Пернавас до улицы Таллинас) с 28 февраля установлены специальные упоры для колес, пишет портал riga.lv.

На данном участке ширина тротуара для пешеходов не менее 1,5 метров. В свою очередь, устанавливая автомобиль перед упором для колес, между стоящим транспортом и рекомендуемой велополосой образована зона безопасности 0,75 м.

ФОТО: Новые правила парковки на улице Кр. Барона вызвали недовольство у пешеходов
Foto: Rīgas dome

В департаменте сообщения Рижской думы сообщили, что резиновые упоры для колес были установлены, так как автоводители не поняли, как правильно парковаться на конкретном участке. "Это могло привести к конфликтным и даже аварийным ситуациям. Например, открывая дверь, водитель машины мог ударить ею велосипедиста", - пояснила delfi.lv представитель департамента сообщения РД Уна Ахуна-Озола.

Она также сообщила, что департамент ознакомился с жалобами в социальных сетях, а также с упреками, что автостоянка на этом месте вообще не нужна. По словам чиновницы, на данном участке улицы Кр. Барона есть много общественно-значимых учреждений, например, Рижская центральная гуманитарная школа, детские сады, дом спорта Daugava и Veselības centrs 4. "Эти учреждения ежедневно обслуживают сотни людей и не все добираются до пункта назначения на общественном транспорте, пешком или на велосипеде, - говорит Ахуна-Озола. - Таким образом, это компромиссный вариант. Мы также не исключаем, что в скором времени в историческом центре города количество автостоянок существенно сократится. Однако для этого нужны альтернативные предложения".

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