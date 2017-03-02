ФОТО: Новые правила парковки на улице Кр. Барона вызвали недовольство у пешеходов

В четверг утром на улице Кр. Барона рижане снова увидели рабочих. Люди в зеленых жилетках устанавливали резиновые бордюры, ограждая тем самым тротуар от автостоянки. При этом тротуар, по словам читателей, стал вдвое уже.

"Честно говоря, я была шокирована тем, что машины смогут стоять фактически на тротуаре. Две мамочки с колясками теперь здесь точно не разойдутся", - пишет Лига и прикладывает для убедительности фотографии.

Нововведения шокировали и активистов интернет-сообщества "Город для людей". В распространенном ими сообщении сказано, что Рижская дума сделала всевозможное, чтобы улица стала максимально неудобной для пешеходов. "Специалисты забыли и то, что в Риге бывает снег, который нужно чистить. Данное решение значительно осложнит эти работы. Кроме того, этот тротуар изначально был задуман как безбарьерный - чтобы по нему могли передвигаться слабовидящие люди и пешеходы с ограниченными движениями", - цитирует сообщение активистов delfi.lv.

Для удобства автоводителей и велосипедистов

В Рижской думе подтвердили - на одном из участков улицы Кр. Барона для удобства автоводителей и велосипедистов изменены условия парковки транспортных средств. Чтобы водители соблюдали указанную зону, предусмотренную для парковки автомобилей, и не загораживали зону для передвижения велосипедов, на улице Кришьяна Барона (на участке от улицы Пернавас до улицы Таллинас) с 28 февраля установлены специальные упоры для колес, пишет портал riga.lv.

На данном участке ширина тротуара для пешеходов не менее 1,5 метров. В свою очередь, устанавливая автомобиль перед упором для колес, между стоящим транспортом и рекомендуемой велополосой образована зона безопасности 0,75 м.

Foto: Rīgas dome

В департаменте сообщения Рижской думы сообщили, что резиновые упоры для колес были установлены, так как автоводители не поняли, как правильно парковаться на конкретном участке. "Это могло привести к конфликтным и даже аварийным ситуациям. Например, открывая дверь, водитель машины мог ударить ею велосипедиста", - пояснила delfi.lv представитель департамента сообщения РД Уна Ахуна-Озола.

Она также сообщила, что департамент ознакомился с жалобами в социальных сетях, а также с упреками, что автостоянка на этом месте вообще не нужна. По словам чиновницы, на данном участке улицы Кр. Барона есть много общественно-значимых учреждений, например, Рижская центральная гуманитарная школа, детские сады, дом спорта Daugava и Veselības centrs 4. "Эти учреждения ежедневно обслуживают сотни людей и не все добираются до пункта назначения на общественном транспорте, пешком или на велосипеде, - говорит Ахуна-Озола. - Таким образом, это компромиссный вариант. Мы также не исключаем, что в скором времени в историческом центре города количество автостоянок существенно сократится. Однако для этого нужны альтернативные предложения".

Lai uzskatāmi norādītu zonu, kas paredzēta am novietošanai Kr.Barona ielā posmā no Pērnavas līdz Tallinas ielai, uzstādītas riteņu atdures. pic.twitter.com/bHMhorWrkx

— RDSD (@rdsvc) February 28, 2017

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