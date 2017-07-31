Читательница DELFI Репортера, гуляя по комиссионному магазину в Кенгарагсе, наткнулась на бутылки с фашистской символикой.

"Комиссионные магазины, где много ненужных вещей, которые ищут новых хозяев, набирают все большую популярность. Попадая в них можно забыть о текущих проблемах, подолгу вертя в руках керамическую уточку. Конечно, она тебе не нужна, но мизерная цена подкупает. И ты уже мысленно представил, где эту утку можно пристроить, - рассказывает Виктория.

Отвлекают только такие же вокруг "охотники за уютом", которые шуршат, гремят и достают вопросами продавцов "А сколько ЭТО стоит? А вот ЭТО?!" Женщина, например, выхватив сковородку из шкафа, как шпагу выхватывали мушкетеры, крикнула мужу: "Я нашла для тебя сковородку... на одно яйцо!" Мужчина улыбнулся и немного покраснел. Его можно понять, не каждый мужчина хочет иметь сковороду всего на ОДНО яйцо. Но с супругой не поспоришь, она уже нашла ЭТОТ клад.

В подобных местах все спокойно и размеренно, все заняты собой и не замечают других посетителей. Но то что попалось мне на глаза, мягко говоря, выбивалось из ассортимента "уюта". Но почему-то никто, даже когда я охала и ахала, высылаю фотки друзьям по "Вотсаппу", не осознавали чему я так удивляюсь. Не знаю, легально ли это продавать и не бутафория ли это. Но для меня подобная символика неприглядна. Но возможно и на неё найдётся свой покупатель, для которого это будет более волнительным, чем застывшая керамическая уточка".

Присылайте репортажи и выигрывайте подарочную карту на сумму 30 евро! Правила - тут. Присылайте фото и видео на reporter@delfi.lv или отправляйте через форму для незарегистрированных авторов!