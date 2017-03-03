ФОТО ОЧЕВИДЦА: На реке Лиелупе начался ледоход

DELFI Репортер |





Foto: IMG_0963 На реках Лиелупе и Дрикса в Елгаве начался ледоход. Как уже сообщал DELFI, в предстоящие выходные дни сохранится облачная погода, ожидаются кратковременные осадки, а в прибрежной зоне — порывистый ветер. Но будет относительно тепло, днем воздух будет прогреваться до +4 градусов, в центральных районах страны — до +8 градусов, прогнозирует Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.

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