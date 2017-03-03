На реках Лиелупе и Дрикса в Елгаве начался ледоход. В большинстве латвийских рек уровень воды постепенно повышается, местами из-за ледохода он резко вырос или упал, cо ссылкой на данные Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии пишет агентство LETA.

В Лиелупе у Стальгене из-за таяния льда уровень воды за последние два дня повысился на метр с лишним, а за последние две недели - на три метра. У Межотне, где уровень воды в реке в феврале повысился на 2,5 метра, он начал падать.

Продолжается затопление пойм на Даугаве у Зелькского моста, между Плявиняс и Екабпилсом. Уровень воды в Даугаве постепенно повышается и в других местах.

Затоплены поймы Айвиексте, уровень воды постепенно повышается.

Движение льда наблюдается также на реке Огре, уровень воды у города Огре немного колеблется.

Из-за схода льда резкое повышение уровня воды и затем его снижение в первой половине недели констатировано на Гауе у Сигулды. Сейчас вода на большей части Гауи постепенно поднимается.